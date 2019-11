KÜSITLUS: Mida arvate mõttest Saaremaa vallale kuuluv ettevõte Kuressaare Soojus erakätesse müüa?

Enn Rettau, endine Kuressaare Soojuse nõukogu esimees, endine Kuressaare linnavolikogu liige: FOTO: SH

Enn Rettau: Kuressaare Soojuse müügist suuremat rumalust olla ei saaks. Kuidas saab keegi uskuda väidet, et hind ei saa väga kõrgele tõusta, kuna konkurentsiamet jälgib seda?

Kuna olin seitse aastat Kuressaare Soojuse nõukogu esimees, olen nende asjadega üsna hästi kursis. Käisime vaatamas Fortumit Tartus ja Pärnus. Nagu Fortum Pärnus soojaettevõtte ära ostis, nii soojahind kohe tõusis.

Kuressaare Soojus töötab väga edukalt, seal on kord majas. Juhtkond, Paul Leemet ja Jaan Mehik, on lausa asendamatud spetsialistid.

Nii väärtuslikku ettevõtet maha müüa on rumaluse tipp! Selle vastu tuleb igati võidelda, sest see on absurdne lähenemine. Tulge seal Saaremaa vallavalitsuses ometi mõistusele!

Liina Saar, Leisi osavallakogu esimees FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Liina Saar: Kuressaare Soojuse müük oleks meie inimeste jaoks väga halb otsus.

Leisi vald tegi suured investeeringud Leisi ja Pärsama katlamajasse just selle mõttega, et saada kohalike inimeste jaoks soojahind madalamaks, kui oli eraettevõttel ning hoida see hind madalana. Katlamajade ümberehitusega ja sellega, et hakati kohalikku hakkpuitu kasutama, saadigi toasoe inimeste jaoks väga odavaks.

Suures vallas anti need katlamajad ja küttesüsteemid marginaalsete summade eest Kuressaare Soojusele. Kui nüüd vald Kuressaare Soojuse maha müüks, oleks see meie piirkonna inimeste jaoks suur probleem. On ju oht, et uus omanik tõstab soojahinda. Kui võrrelda mandri soojahindasid, on need ju hoopis midagi muud kui meil.

Evi Pära, Kuressaare linna elanik FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Evi Pära: Mina olen Kuressaare Soojuse erakätesse müümisele igal juhul vastu! Praegu on meil ju üks madalamaid soojusehindu Eestis. Kui eraettevõte meie soojafirma ära ostaks, läheks toasoe kohe tunduvalt kallimaks – seda on ju mujal Eestis näha olnud.

Eraettevõte tahab ju suuremat kasumit saada. Olen seda teemat paljude oma tuttavatega arutanud ja kõik on soojafirma müügile risti vastu. See oleks väga rumal otsus.

Paul Mardi, Kuressaare elanik FOTO: SH

Paul Mardi: Kui ettevõte kuulub vallale, on soojuse hind kindlasti natuke inimsõbralikum. Kardan, et eraettevõte küsiks kallimat hinda. Seega peaks Kuressaare Soojus ikka vallale jääma.