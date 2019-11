Ühistegevuse tunnustusmunad on välja jagatud

Saaremaa arenduskeskuse (SAK) juhataja Rainer Paenurk ütles, et kandidaate auhindadele said esitada kõik soovijad, valiku tegid SAK-i konsultandid. Kuigi mõnes kategoorias oli nominente vaid paar, mõnes aga ligi kümmekond, oli kandidaatide esitamine Paenurga kinnitusel sel aastal varasematega võrreldes tunduvalt aktiivsem.

Kahetsusväärselt ei olnud nominentide hulgas MTÜ-d Vöimalus, mis alates sellest aastast jagab Saare maakonnas nendesamade MTÜ-de toetamiseks 100 000 eurot aastas. "Küsisin seda isegi," ütles Paenurk, kelle kinnitusel sobinuks erakapitalile tuginev fond tunnustamiseks kasvõi kõikides kategooriates, aga keegi miskipärast teda välja ei pakkunud. "Ta võinuks täna siin võita kõik need klaaskuulid. Võib-olla ei ole inimesed tema olemasolu veel nii hästi teadvustanud," lausus ta ja lubas järgmisel aastal isiklikult hea seista, et fond kindlasti nominentide nimekirjas oleks.

Kodanikeühendusi on ühisnädala raames tunnustatud aastast 2012. Tänavu korraldas ürituse SA Saare Arenduskeskus koostöös Saarte koostöökogu ja liikumisega Kodukant.

Kena Kodanikuühendus 2019 – MTÜ Kõrkvere Selts

Selts on loodud 2012. aastal ja seltsi kuuluvad ümberkaudsete külade elanikud. Selts korraldab kogukonnale mitmeid traditsioonilisi üritusi.

Kena Mõte 2019 – MTÜ Saare KEK Muuseum

2017. a lõpus sai endine KEKi maja uue omaniku. Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm nimetas ettevõtmist pööraseks, kuid tänuväärseks. Endine peahoone on nüüd avatud muuseumina ning ürituste toimumise kohana.

Kena Algatus 2019 – MTÜ Wabariigi Purjelaevaühing

Ühing käivitas Kuressaare, Suure Katla ümb-ruse ja üldse Saaremaa merendustraditsioonide ellu äratamise kava, tuues Kuressaarde elama Eesti ainsa säilinud ajaloolise purjelaeva, mille kaudu viidi kiirelt ellu mitmeid projekte.

Kena Tegu 2019 – Angela Nairis

Sel aastal toimus Saaremaa toidufestivali raames üritus "Külaseltsidele külla külla".

See on uudne, toetab ja tutvustab kodanikuühiskonda ning eelkõige just maal tegutsevaid külaseltse. Selline ettevõtmine ei suju, kui sellel ei ole kindlat eestvedajat.

Kena Koostöö 2019 – MTÜ Saaremaa Merekultuuri Selts

Ühing, kes võttis südameasjaks admiral Bellingshauseni loo, vastava mälestusmärgi ja Saaremaaga seotuse laialdase tutvustamise. Kogu tegevus on pälvinud viimase aasta jooksul laia meediakajastust, mis on toonud positiivset tähelepanu Saaremaale.