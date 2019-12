Saaremaa VK alistas taas Pärnu meeskonna

Kuressaare spordihoones mängitud kohtumise esimeses geimis purustasid võõrustajad külalised avageimis koguni 25:13. “Ei saanud nüüd eeldada, et see mäng ongi selline,” vahendas saaremaasport.ee peatreeneri Urmas Tali sõnu. Tali lisas, et see on selge, et bussist platsile tulles lähebki esimene geim sisse elamiseks ja Pärnu oli otsene näide. "Sellega peab kindlasti arvestama, kui on võistkondade tase ühtlane, siis peab sellega arvestama. Sealt edasi oli juba mängu küll ja Pärnut ei saanud alahinnata.”

Saaremaasport.ee kirjutas, et teises geimis suutis Pärnu püsida mängus seisuni 16:16, siis läks Saaremaa oma teed ja võitis 25:19. Kolmandas jäid võõrustajad kaotusseisu 8:13, kuid keerulisest olukorrast tuldi hästi välja ja võit vormistati numbritega 25:21. “Seisul 6:10 olime teinud juba ise neli lubamatult lihtsalt viga ja vastasel polnud mingit ülesannet punkti saamiseks,” tõdes Urmas Tali. “Siis sai time-outi ajal meelde tuletatud mille pärast me siin platsipeal oleme. Kontrapallide mängimisel ei saa pehmelt tegutseda ja midagi mängu jätta, mis on vaja ära lüüa, see on vaja ära lüüa. Kirvest ei tohi voodi alla jätta, see tuleb väljaku peale kaasa võtta.”