Väga hea aasta aitab edukaimal ettevõttel hakkama saada

Andres Kirst ei eita, et läinud aasta oli suurepärane. "2018 oli jah metsameestele hea aasta," tunnistas ta. "Nõudlus igasuguse puidu järele oli suur ja hinnad tõusid vahel isegi paar korda kuus."

See aasta risti vastupidine

Kirstu sõnul saavutasid nad hea tulemuse, kuna suutsid aasta jooksul palju metsamaterjali varuda ja samal ajal ka palju müüa. Lõppev aasta on aga seevastu risti vastupidine. "Hinnad langevad, nõudlust pole ja peab möödunud aastal kogutud rasva peal hakkama saama," tõdes Andres Kirst.

Rõõmu teeb metsamajandajatele samal ajal see, et Reta Puidu pikaajalised koostööpartnerid neid päris kuivale jätnud ei ole – müüa saavad nad endiselt. "Väiksemas mahus ja palju madalamate hindadega, aga siiski," kinnitas Andres Kirst.

Lisaks rõõmustab Kirst selle üle, et suvel sai sõlmitud suuremahulised pikaajalised lepingud energiapuidu müügiks ja seega on nüüd võimalik ka võsa tuluks konverteerida.

Peagi algav 2020. aasta tuleb Andres Kirstu hinnangul samas isegi keerulisem kui 2019. Kogenud metsamehe sõnul on puiduhinnad endiselt languses ja müüa raske. Seda osalt põhjusel, et skandinaavlased on oma raieid suurendanud.