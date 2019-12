TÖÖ: Orissaare vajab uudistetoojat

Postikulleri tööpäev Orissaares algab hommikul kell pool seitse. "Kõigepealt jagame postikullerite lauale ajalehed, ajakirjad ja kirjad," tutvustab Omniva Saaremaa jaotuskeskuse grupi juht Maie Kreem kulleri tööd. Seejärel kirjutab postikuller ajalehtedele aadressid peale.

Et kirjad ja muu lugemisvara õigesse kohta toimetada, peab postikuller järgima kindlat süsteemi ja sõidujärjekorda. "Kui post on õigesse järjekorda seatud, laaditakse see autosse. Selleks ajaks on sorteeritud ka pakid, mis tuleb klientideni toimetada," ütleb Maie Kreem. Kui päeva esimesed toimetused lõpule viidud, joob majarahvas ühiselt kohvi ja vahetab sellal ka infot. Seegi on päeva alguse tähtis rituaal.

Oleks mahti juttu ajada

Postikuller Viive Objartel on Orissaares postkontoris töötanud juba 17 aastat. Töörõõm pole nende aastatega sugugi vähenenud. Kliendid tervitavad kullerit alati rõõmuga ning samuti tuleb aega leida, et nendega pisut jutustada, ütleb Viive. "Päris nii ikka ei saa, et viskad lehe üle läve ja sõidad minema."

Töö nõuab head suhtlemisoskust, kuid staažika postikulleri sõnul kulgeb päev ka mõnusas rütmis. Kiri toob saajale ikka naeratuse näole, teab Viive. "Kirju ikka saadetakse, see komme pole kadunud kuhugi. Vahepeal soetavad inimesed minu käest ka ümbrikke, postmarke ning kaarte, et tuttavatele ja lähedastele saata," räägib ta.

Orissaare postipunkti 14 töötajast kaheksa veavad posti laiali. Nüüd ootavad nad enda sekka üheksandat kaaslast. Viive sõnul ootab tulijat ees toetav ja sõbralik seltskond.

Kes hommikuti silmi lahti ei saa, sellele võib töö esialgu raske näida. "Mina olen juba kella neljast üleval ja ei saa öelda, et lähen vara magama," ütleb Viive. "Alguses võib tunduda hirmutav, aga tegelikult harjub kiiresti ära. Selline graafik jääb kuidagi kontidesse ning isegi pimedal ajal pole hommikuse ärkamisega mingit probleemi," nendib ta. "Ka lumega pole hullu. Lumesahka me päris asendada ei saa, nii et kui kusagil on tee täis tuisanud, siis esimesena rajale ei kipu." Siis tuleb helistada, et sahk kohale tuleks.

Posti kantakse laiali kuuel päeval nädalas, postikuller töötab graafiku järgi viis päeva. Esmaspäev on harilikult kõige pikem päev, siis on tavaliselt rohkem reklaami. "Aga laupäev on see-eest lühem," ütleb Maie Kreem.

Kulleri töö on kõike muud kui üksluine, ükski tööpäev pole kunagi eelmisega sama nägu. Päris kindlasti aga jääb kulleri teele palju toredaid inimesi. Seepärast oleks hea, kui kuller oskaks hästi eesti keelt ja talle meeldiks inimestega suhelda.

Viis lisapuhkepäeva

Tööpäeva pikkus sõltub sellest, kui palju on saadetisi. Ühised postkastid teevad samuti kulleri töö palju kergemaks. "Teeme ära!" talgute käigus tegid paljud külad endale ühiskastialused, kuhu saab riputada ka teateid, ütleb Kreem.

Postikuller saab 28 kalendripäeva puhkust ja puhkusel käiakse graafiku järgi. Omniva korraldab oma töötajatele ka üritusi ning pakub võimalust soodsalt sportida ja tervist edendada. Igaüks, kes vähemalt kaks aastat ettevõttes töötanud, saab viis puhkepäeva aastas lisaks.

Orissaare postikulleriks sobib vähemalt põhikooli lõpetanud inimene, kes on hakkaja, kohusetundlik, positiivse ellusuhtumisega ning valmis meeskonnas töötama. Lisaks peab soovijal olema B-kategooria juhiluba. Esimese kahe nädalaga õpetatakse kandidaadile amet kohapeal selgeks ning kokkuhoidev ja sõbralik meeskond on alati valmis uut tulijat sisseelamisel toetama.