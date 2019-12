Vallavanem andis arendajale kahe tänava eest paki teed

Libliku sõnul koosneb nüüdseks täielikult valmis kvartal kaheksast uuest kortermajast, kus on ühtekokku 134 korterit. Sümboolne oli eilne päev Libliku sõnul ka seepärast, et hommikul vormistati ta oma poja korteritehing samuti Merikotka elamurajoonis. "Nüüd on kolm korterit veel saada," märkis Liblik.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas avaldas Tullio Liblikule kui arendajale kiitust ja kinnitas, et temaga on alati meeldiv asju ajada. "Koostöö on olnud kahepoolne, sisutihe ja meie poolt ainult kiitus arendajale," sõnas Kallas. Kahe kingiks saadud tänava eest andis vallavanem Liblikule tänutäheks paki Saaremaa teed ja purgi mett.

"Ma arvan, et see on piisavalt kohane," kinnitas Madis Kallas arendajal kätt surudes.