Läätsal hukkus korteri põlengus 54-aastane

Kindlaks teha, milline korter Läätsal eelmisel õhtul põles, ei ole raske. Sõrve maantee ääres seisva silikaattellistest kahekorruselise hruštšovka teepoolse külje teise korruse söestunud aknaavast paistab mustaks põlenud korter (eile päeval kaeti aknaava siiski vineeriga – toim). Korterist väljaulatunud leegid on söeks kõrvetanud ka katuse tuulekasti akna kohal. Maja akna all poriseks trambitud murul lebab toasisustust, rõivaid ja raamatuid, osa kõrbenud ja söestunud, osa tulest puutumata. See on kraam, mille päästetöötajad õhtul aknast välja viskasid ja kustutusveega üle kastsid, et vältida korteri uuesti süttimist.