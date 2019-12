Saarte Hääl on lugejaid rõõmustanud 13 aastat

Saarte Hääle peatoimetaja Gunnar Siiner ütles, et 13-aastane ajaleht on hea tervise juures. "Ma usun, et sünnipäevalaps on praegu ajakirjanduslikus mõttes kindlasti paremas vormis, kui ta oli alguses, ja oleks imelik, kui ta poleks aja jooksul üldse arenenud," sõnas Siiner. Ainus, mis algusaegade Oma Saarest praegusesse lehte kaasa võetud, on sinine värv, mis lehe nimes.

"Meie praegune kujunduspilt on muutunud lugeja jaoks palju lihtsamaks ja selgemaks. Vähem on nn ärritavat faktorit," märkis Siiner.

Põhituumik on toimetuse kollektiivis olnud algusest saati üsna sama. "Tuleb hoida neid, kes on," leidis lehe peatoimetaja. Hiljutise hüppe arengus on toonud aga veebialane koostöö Postimehega. "Ma arvan, et see oli suur samm ka ses osas, et nii väiksel väljaandel nagu meie on moodsaid lahendusi pakkuda lugejale veebis üksi palju keerulisem, sest need on väga kallid," selgitas ta. "Praegu saame lugejatele kõiki neid lahendusi pakkuda."

Ta tõi näiteks kasvõi lehe mobiilivaate, mis Saarte Häälel nüüd olemas. "Ja see kajastub ka külastusnumbrites, mis on lennanud lakke," kinnitas peatoimetaja.

Teatav revolutsioon toimus Saarte Hääle jaoks tänavu veebikommentaariumis, kus kadus anonüümsus. "Saime küll kirju, et tegemist on sõnavabaduse piiramisega, aga sellest ei juhtunud muud midagi, kui see, et kõigil on nüüd õnnelikum elu ja närvid korras," sõnas Siiner. Kes arvamust tahab avaldada, saab seda endiselt teha, kuid vaid enda nime alt.

Mida leht endale aga sünnipäevaks soovib? Gunnar Siineri sõnul on parim kingitus Saarte Häälele kõik tema lugejad. Lugejate tarvis kuulutati eile pärastlõunal välja kaks õnnelikku tundi, mil lehte sai tellida nõnda, et esimene kuu on tellijale puhta prii.

Juba aastaid Saarte Häält tellinud kuressaarlane Eini Lipu ütles, et vormistas püsimaksekorralduse, kuna nii on mugavam. "Muidu kipub ära ununema. Aga nüüd pole vaja enam muretseda ega oodata, kui meeldetuletuskiri jälle koju tuleb," sõnas ta.