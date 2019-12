Tänak ja Järveoja said kätte võidukarika

Prantsusmaa pealinnas toimunud galal oli koos motospordi koorekiht ning Martin Järveoja ja Ott Tänak said kätte väljateenitud maailmameistrite võidutrofee. Autasu anti üle ka meeskondlikus arvestuses võidutsenud ja nüüdsest eestlastest rallipaari uus meeskond Hyndai. Lisaks anti MM-sarja võidukarikad veel F1 sarjas kuuendat korda maailmameistriks kroonitud Lewis Hamiltonile ning pjedestaali madalamatele astmetele tõusnud Valtteri Bottasele ja Max Verstappenile, samuti vormel-E sarja võitnud Jean-Eric Vergne'ile ja WRX klassi tšempionile Timmy Hansenile.

ERR vahendas Tänaku autasustamistseremoonia eelseid sõnu: "Hea tunne on, kui oled midagi väga-väga pikalt püüdnud lapsepõlvest peale ja lõpuks saad selle ihaldatud tiitli kätte. Viimasel paaril aastal oleme sellele väga lähedale jõudnud, alati selle nimel võidelnud, aga erinevatel põhjustel me ei ole võitnud. Ma kaotasin nüüd oma õlgadelt suure koorma."

Tänak lisas, et see ei ole olnud kõige lihtsam teekond: "Ma olen käinud sõna otseses mõttes läbi tule ja vee. Peale kogu seda võitlust on hea võita MM-tiitel." Ta ütles, et Toyota oli eelmise aasta alguses noor meeskond, sest nad sisenesid autoralli karusselli 2017. aastal. "Me arenesime paari aastaga väga palju."

"Mul on olnud piisavalt õnne. 15 aastat tagasi ehitas Marko Märtin mulle seda teed. Meil on veel üks noormees, Jüri Vips, kes on väga lähedal vormel-1 meeskonda jõudmisel. Alati peab olema mees, kes teeb teistele teed. Ma usun, et meil on palju talente, aga keeruline on jalg ukse vahele saada," rääkis Tänak, lisades, et ei ole kunagi lihtne lahkuda meeskonnast, eriti sellisest nagu Toyota. "Alati on lihtsam jääda sinna, kus sa oled, aga mul on piisavalt motivatsiooni, et jätkata ülesse rühkimist ja ma tahan püüda lisaks ühele MM-tiitlile veel teistki. Ma loodan, et mul on Hyundaiga hea klapp ja mul on tunne, et see on meeskond, kus püüda järgmist tiitlit."