Kõrkvere firma puhastab Kuressaares rannaniite

Saaremaa valla keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm ütles, et karjamaal võetakse maha männinoorendikku ja rääbakamaid kadakaid ligemale hektari suurusel alal. Valguse käes kasvanud ja muidu ilusamad kadakad jäetakse kasvama.

Ühtlasi avatakse töö käigus Tuule ja Valguse tänava poolt vaateid Kuressaare lahele. Tööde laiem eesmärk on liigirikka, mitmete kaitsealuste liikide kasvukohaks oleva ja kõrge väärtusega ning ajaloolise ilmega rannakarjamaa taastamine.

Kui Roomassaare karjamaal saavad kavandatud tööd tehtud, liigub tehnika edasi Põduste luhale, kus eemaldatakse võsa ligemale 0,6 ha suuruselt lamminiidult, et laiendada hoiualal niidetavat heinamaad. Lamminiite on Saaremaal väga vähe, kuna pole suuri jõgesid ja Põduste luht on ainuke arvestatava suurusega niidetav luht üldse. Lamminiidu heas seisus püsimine eeldab iga-aastast heinategu, mida niidule kasvanud võsa segab, rääkis Bert Holm.