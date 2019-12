Talvelaulupidu Kihelkonnal – pisut värvi pimedas ajas

Juba 110 aastat tagasi avaldas ajaleht Postimees kirjutise saarlaste lauluarmastusest, toonitades, et Kuressaare Eesti Seltsi ja Kihelkonna Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi üleskutse on terve Saaremaa laulma pannud. Nüüd, enam kui sajand hiljem on tore tõdeda, et koos saarlastega kõlasid Kihelkonna X talvelaulupeol hääled ka Tallinnast, Paldiskist ja Turbast – kokku enam kui 200 lauljat.

Avapalana kõlas reedel Kihelkonna laululaval Tallinna Vanalinna segakoori esituses Ülo Vinteri "Laul Põhjamaast", mida dirigeeris Lauri Aav. Mõnekümneminutilise kontserdi järel liikusid lauljad ja pealtvaatajad tõrvikurongkäigu valguses kirikusse, kus kõlasid teada-tuntud koori- ja jõululaulud. Lõpupalana kuulas publik püsti seistes Tõnis Mägi lugu "Looja, hoia Maarjamaad".

Enne rahvamaja kontserti rõhutas võõrustaja rollis olnud Kihelkonna ja Mustjala koori dirigent Imbi Kolk, et peo ettevalmistamine on ennekõike meeskonnatöö. "Üheksa aasta jooksul on välja kujunenud, kes millise valdkonna eest vastutab, kusjuures iga õnnestunud asi tõstab vastutustunnet. Oleme peo õnnestumiseks väga palju pingutanud," rääkis ta.

Lauljate ja pealtvaatajate hinnangul kandis pingutamine vilja, mida kinnitasid külaliste head sõnad ja kingitused. "Kümme aastat tagasi mõtlesid Kihelkonna segakoori lauljad koori sünni juures ilmselt seda, et pimedat aega on tarvis natuke erksamaks värvida. Kas saab olla õilsamat eesmärki, kui ellu kutsuda uus traditsioon siin kauges maanurgas," ütles õnnitlejate hulgas olnud valla kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Aarne Põlluäär.

Kihelkonna kooris on 33 liiget, kuid suvisel suurel laulupeol käis Tallinnas lauljaid koguni 38. "Oleme üks suur pere. Inimesed tahavad meile laulma tulla. Tõsi küll, mehi oleks koori juurde vaja," tõdes koorivanem Margit Tammeleht. Tema sõnul on lauljad ise kiitnud koori seltsielu, ühisüritusi, kontsertreise Soome, Leedumaale, Ungarisse, Serbiasse ja mujalegi. Need liidavad koori.