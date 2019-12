Reisipisikuga päkapikk Saaremaalt

Tellijale

Möödunud sügisel saatis üks hoiupere ema Eva-Mariale artikli, kus anti teada, et Põhja-Soome otsitakse jõuluhooajaks päkapikke. Saarlanna arvas, et taolisi artikleid liigub ikka ja neid ei saa üldjuhul tõsiselt võtta. Seekord oli artikli lõpus link, kus sai otse tööle kandideerida ja Eva-Maria mõtles naljaga pooleks, et täidab selle avalduse ära.