Saarlased rahastavad kuldse ohvripaiga uurimist ise

Vallavalitsus otsustas teisipäevasel nõupidamisel, et on valmis uurimise jätkamist toetama 2000 euroga. Abivallavanem Kristiina Maripuu ütles, et kullaleid on nii Saaremaa kui ka kogu Eesti ajaloo mõttes suur avastus ning lisaks aitab tekkinud kõlapind kaasa Saaremaa tuntuse suurendamisele ja seda ka rahvusvahelises plaanis.

"Rõõmu teeb, et oma huvi ja valmidust õlg alla panna on näitamas teisedki. Rääkisin Marika Mägiga leiukoha edasisest uurimisest ja talle tegi valla initsiatiiv suurt heameelt. Ilmselt ei ole liialdus öelda, et teatud mõttes on see saarlaste ühine asi," lisas ta.

Kohaliku ajaloo tutvustamist ja uurimist toetab 4500 euroga ka MTÜ Sokratese Klubi. Klubi esindaja Tõnu Munk kinnitas, et põhimõtteline otsus on tehtud ja kokkulepe arheoloogiga olemas. Toetatakse loenguid Saaremaa esiajaloost ja vastavasisulist uurimistööd. Plaanis on avalike loengute sari, neist esimene juba 13. veebruaril.

Marika Mägi ütles, et kuna Tallinna Ülikool on otsustanud teda ka järgmisel aastal palgal hoida, siis saab ta leiupaika tuleval aastal uurida küll. "Sõltub natuke ilmast, kuid kui lumi ära läheb ja veidi soojem on, teeme kuldvõru leiukoha ümbruses korralikud detektoriuuringud, selgitamaks, kas ohverduskoht võiks olla suurem, kui praegu teadaolev," rääkis ta.

Kaevamised kavandab Mägi suveperioodi, mil on lihtsam nii ilma kui ka tööjõu mõttes. "Üks kaevand tuleb kindlasti kuldvõru leiukoha alale. Kas ka mujale peaks tegema väiksemaid kaevandeid, selgub kevadiste uurimistööde käigus," märkis ta. Kui kõik läheb plaanikohaselt – aga kaevamistel ei tea lõplikult kunagi, kuidas võib minna –, siis paralleelselt ohverduspaigaga soovib Mägi teha detektoriuuringuid ja väikekaevandeid ka ühes uues sadamakohas, mille info ja leiumaterjal tänavu temani jõudsid.