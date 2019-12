Nõustaja Heli Maajärv: kurbuse vastu aitab tänutunne

Tellijale

Selleks, et üksildust tunda, ei pea olema üksi. Ning selleks, et end mitte üksildasena tunda, ei pea tingimata seltskonda minema, ütleb Heli. "Üksildasena võib end tunda ka pere keskel, sest üksildus on inimese enda sees. Olen kohanud inimesi, kel justkui kõik olemas – pere ja kena kodu –, aga sisimas tunnevad nad ometi, et õnn või elurõõm on kadunud."