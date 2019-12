Toomas Tänav: jäägu jõulukuused metsa sirguma

Toomas Tänav FOTO: Saarte Hääl

Mingiks eriliseks verstapostiks ma jõule ja aasta lõppu ei pea. Väikeseks tagasivaatamise ja kokkuvõtete tegemise ajaks aga ehk küll. Enam-vähem kõigi põllutöödega, mis tarvis, jõudsin tänavu ühele poole. Seega võib nüüd vist juba aastale hinnangu anda.

Oli teine küll üsna keskmine, aga mullusega võrreldes polnud viga. Seega võib suures plaanis rahule jääda. Tõsi – kui ilmaga veab ja saak tuleb hea, on kokkuostuhinnad jälle madalamad. Saaremaa teraviljakasvatajatele on transport mandrile kallis ja vilja hind niikuinii kehvem kui mandril osas paikades.

“Praegu on mul aga käsil oma lastele tubade ehitamine – see töö tuleb valmis saada, olgu siis pühad või mitte.” - Toomas Tänav, põllu- ja metsamees

Teine küsimus on muidugi saagikus. Osalesin tänavu viljelusvõistlusel, kus mu taliodra saak oli 6,3 tonni – üle keskmise. Ei saa öelda, et see tulemus minu meelest kehv oli. Kui aga võrdlen oma saaki mandril tegutseva viljakasvataja omaga, kes sellel võistlusel esikoha sai, siis pean tõdema, et tema saak oli kolm tonni suurem.

Inimene ilma vastu ei saa

Meie kulutused olid ehk samas suurusjärgus, ent mina olin selles mängus kaotaja. Kuna meil ei sadanud vihma siis, kui seda tarvis olnuks, jäi ju minul selle puudu tulnud kolme tonni eest raha saamata. On asju, mille vastu inimene ei saa – üks neist on ilm. Saaremaale on omased pehmed ja sageli ka lumevaesed talved. Ega see viljale just hea ole. Kui temperatuurid jäävad plusspoolele, siis taim elab ja nii-öelda sööb end kevadeks nälga. Teisalt – külm palja, lumeta maa peal teeb taimele samuti liiga. Parem oleks ikka mõõdukalt miinuskraade ja pisut lund.

Kuna talivilja on mul külvatud omajagu – erinevad kultuurid katavad ligi 70% põllupinnast –, jääb üle loota, et ehk tuleb seekord talv, mis ikka talve moodi. Ei saa ju neist viimastest talvedest ühtki päris õigeks talveks pidada. Kui korra on külma teinud, siis sellest ju ometi ei piisa.

Selle üle, milline ilm tuleb, meie aga paraku otsustada ei saa. Ise teed kõik, mis enda võimuses ja siis loodad, et ehk läheb hästi ka ülejäänu, mis sinust ei sõltu. Kui oma töödele-toimetustele mõtlen, tuleb tõdeda, et sõltun pea kõigis oma tegemistes ilmast. Praegu, mil põllutööst puhkus, teen metsaühistule teenusena metsatööd.

Nii soojal ajal nagu praegu metsatööd päris igal pool muidugi teha ei saa. Maa on ju märg ja pehme. Õnneks leidub ka kõrgemaid ja kuivemaid kohti, kus toimetada annab.