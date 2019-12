Kuidas tänavu jõule tähistate?

Mari-Liis Niit FOTO: Maanus Maasing / Saarte Hääl

Mari-Liis Niit Kuressaarest: Meie jõulud mööduvad vaikselt, pereringis. Plaan on sõita kõrvalsaarele Hiiumaale, olen sealt pärit. Vanaema ja vanaisa kutsusid külla. Eks need ole nagu jõulud ikka, kingituste ja kuusega. Laste jaoks on äärmiselt tähtis, et toas oleks ikka päris kuusk – nende meelest on see jõulude juures olulisemaid asju. Laual on traditsiooniline jõulutoit – hapukapsas, seapraad ja verivorstid. 25. ja 26. detsembril saab lihtsalt puhata. Ja koristada.

Anu Vahter Kuressaarest:

Jõululaupäeval oleme perega – ema, õed, õelapsed – kodus. Elame ema ja õega ühes majas.

Kuusk on meil juba ammu toas ja ehitud – sel aastal on meil kunstkuusk. Kas jõuluvana tuleb, seda veel ei tea. Üks väike poiss on meil küll selles eas, et jõuluvana oodata. Laual on meil traditsioonilised jõulutoidud, aga seaprae asemel on meil seekord laual hirveliha. Loodan jõululaupäeval ka kirikusse jõuda, aga ei tea, kas see õnnestub.

Esimene ja teine püha on vaikne aeg, aga mulle see meeldibki. Tahan enda sisse vaadata ja omaette olla. Võib-olla saame ka sõbrannadega kokku, et väikeses seltskonnas juttu ajada ja aastale tagasi vaadata.

Edgar Kask Lahekülast: Pühad mööduvad tööl ja kodus. Töötan auto peal, jõululaupäeva lõuna paiku jõuan koju tagasi. Kuusk on selleks ajaks juba ehitud, selle ostame linnast. Õhtu veedame vaikselt koos abikaasaga. Lapsed elavad kaugel, nemad jõuluks koju ei jõua. Jõulu esimesel ja teisel pühal on meil plaanis surnuaial ära käia ja sõpradega kokku saada.

Iivo Miil Kuressaarest: Minu jõulud mööduvad, nagu juba tavaks saanud, jõuluvana rollis. Seda rolli täidan juba 7. detsembrist. Käisin esimest korda mandril, kutsuti sinna jõulumeheks. Juba viis seanssi olen seal käinud. 26. detsembrini on kõik päevad tööd täis.

Tööd on nii, et oi-oi-oi. Kõige rohkem lasteaedades – sel aastal on mul kaheksa rühma, kelle peol käia. Veel on kaks firmapidu ja neli päeva järjest külastan kodusid. 24. detsember on kõige kiirem päev, hakkab päeval kell üks ja lõpeb pool üksteist õhtul. Hea, kui jõuad ära käia seal, kus kuningas jala käib.

Mul endal pole jõulude tähistamiseks aega olnud juba kümme aastat. Kuuse panen juba varem püsti, kui on vaba õhtu. Aga et ise jõulude ajal laua taga istuda ja seapraadi süüa – selleks aega ei ole.

