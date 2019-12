Muuseum kuulutas aasta teoks uuenenud Linnuse poe

Poe juhataja, koos Rita Valgega ka aasta kolleegi tiitli pälvinud Liisi Ots ütles, et kaupluse esimene hooaeg on olnud edukas ja külastajad müügikoha väga hästi vastu võtnud. "Varem paljud, eriti kohalikud inimesed ei teadnudki, et siin üldse pood on. See oli nii väike ja ei hakanud silma. Nüüd on meil aga tekkinud suisa püsikliendid mandrilt, kes suvel külastavad muuseumi, nüüd aga tulevad lihtsalt poest suveniire ostma," rääkis Ots. Püsiklientide elu peaks minema oluliselt mugavamaks pärast seda, kui tööle hakkab ka müügikoha e-pood.

Tänavu on sortimenti laiendatud ja arendatud muuseumi omatooteid. Viimaste hulgas on nii muuseumiteemalisi dekoratiivküünlaid, piparkoogivorme, aga ka näiteks pisikese nipiga mälupulk. "Kõik, mis meil müügil on, on otsapidi seotud linnuse või Saaremaaga," kinnitas Ots.

Sihtasutuse juhatuse liige Rita Valge nentis, et Liisi Otsa käe all on pood teinud silmapaistva arenguhüppe. "Talle antud vahendid olid üsna napid, kuid tulemus on sellest hoolimata väga tugev. Ja see ei avaldu mitte ainult selles, et kaupa on rohkem ja poes mõnus olla, vaid ka käive on oluliselt suurenenud," lausus ta.