Saaremaa punkrockbändil Monstercöuq ilmus esimene album „Dankenstein“

Seni vaid EP-sid avaldanud Monstercöuqi uus 8-looline album on salvestanud, miksinud ja masterdatud Tallinna Linnahallis, Walter Productions stuudios Karl Kortsu ja Are Kanguse terava kõrva ja oskusliku käe all. Kauniks võõpas kasseti ning digipack-formaadis plaadi Das Grauenkunstinstituti.