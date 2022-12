VANA KULD JA RETROGALERII ⟩ Mis need näärid muud olid, kui nõukaaja aseaine jõuludele!

Kalurikolhoosis Saare Kalur läinud sajandi kaheksakümnendatel aastatel kunstilise juhi ametit pidanud Rein Orn märgib, et kuna toona jõule tähistada ei tohtinud, pidasid asutused enne aasta lõppu alati maha suure ja vägeva nääripeo. "Põhisuund oli see, et aasta lõpus pidi toimuma palju üritusi ja kontserte, et see jõulude värk nagu ära summutada ja rõhutada just aastavahetust, vana lõppemist ja uue tulekut," lausub ta.