Kuressaare haigla Südameapteegis nüüd suurepärane ortoosivalik

Ortooside kasutusvaldkond on lai

"Meie apteekidest leiab mitmesuguseid trauma- ja operatsioonijärgseid ortoose. Põlve-, hüppe-, küünar- ja randmeliigeste toestamiseks," märgib Raude. Võimalik on osta ka selja- ja õlatugesid. Ta lisab, et ortoosid on soovituslikud ka liigesehaiguste korral. "Need annavad liigesele puhkust ning aitavad vähendada põletikku ja valu liigutuste piiramise kaudu. Ortoosid toetavad liigest, kui selle sidemed on lõdvad või lihased nõrgad ning lisaks aitavad parandada liigese asendit."

Igale liigesele oma

Igale liigesele ja kehapiirkonnale on mõeldud just neile sobivad ortoosid. Põlve- ja randmeortoose kantakse tavaliselt pärast traumasid ja operatsioone, liigesepõletiku korral, aga ka spordivigastuste ennetamiseks ja raviks. Kaelaortoose kantakse kaela- ja peavalude alandamiseks ning seljaortoose rühi parandamiseks.

"Seljavalu ennetamiseks võiks ortoosi kanda raske füüsilise töö tegemisel või raskuste tõstmisel, sest järskude liigutuste korral on vigastuste tekkimise oht," soovitab proviisor, lisades samas, et Südameapteegis müüdavad ortoosid on disainitud nõnda, et neid võiks kanda vastu ihu. Juhul kui ortoosi all soovitakse kanda särki, tuleks jälgida, et ortoos ei hakkaks keha peal pöörlema.

Ka tallatoed on ortoosid. Need toestavad labajala normaalset struktuuri. Jalalabad on alustugedeks kogu keha sirgena hoidmisel, seega kui tallavõlvid on ära vajunud, mõjutab see ka meie ülejäänud kehahoiakut.

Paljudel meist ei ole perfektsed labajalad. Toetudes ülemaailmsetele uuringutele on alla 10 protsendi maailma elanikkonnast normaalse ehk neutraalse jalavõlviga, mis ei vaja keharaskuse kandumisel jalalabale toetust. Proviisor soovitab tallatugesid kindlasti kanda ka pärast hüppeliigese, põlve- või seljatraumat. "Tallad toetavad kogu meie tugiaparaati ehk keha, see on nagu maja vundamendi toestamine, et kõik sidemed ja liigesed oleksid õiges asendis," sõnab Raude.

Nahk tahab hingata

Kindlasti ei tohiks ortoosi kandes unustada nahal hingata lasta. "Ortoose kantakse aktiivse liikumise ajal, sportimisel või töötamisel, mitte puhates," nendib Raude.

Enamik ortoose on kergesti puhastatavad. "Neid tuleb pesta pesumasinas käsipesuprogrammiga ning kuivatamisel laotada tasasele pinnale," toonitab proviisor, hoiatades radiaatorile kuivama panemise või triikimise eest. Soovi korral võib ortoose pesta ka käsitsi, kuid siis tuleb arvestada, et vee temperatuur oleks 40 kraadi.

