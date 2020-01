Vabadusristi kavaleri hauale paigaldati mälestuskivi

Korsaar teenis Vabadussõja ajal laiarööpmelise soomusrongi nr 3 meeskonnas ja langes 28. juulil 1919 Ostrovi all. Lisaks Vabadusristile anti talle pos-tuumselt veel talukoht Sõrve poolsaare keskele jääva Lõu mõisa südamest.

Saaremaa vabadusvõitlejate ühingu juhi Jaen Teäre sõnul ootavad tähistamist veel kümned sarnased hauad üle Saaremaa. Kuid kividest olulisemaks peab ta seda, et riiklikel tähtpäevadel süüdataks nende juures küünlad.

"Osavaldadele oleks see täiesti jõukohane ülesanne tulla koos kohalike koolinoortega ja süüdata küünlad meie kangelaste haudadel. See teadvustaks järeltulevatele põlvedele, et Vabadussõda ei ole vaid õpikust loetu, vaid seal osalesid nende vanavanaisad," rõhutas Saaremaa vallavolikogu liige Teär.