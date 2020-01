Kuressaares sündis eile 8. jaanuari soojarekord

Jaanuari rekord on Saaremaal 1973. aastal Kuressaares mõõdetud 8,3 kraadi. Vilsandil on samaks näiduks 8,1 kraadi, Sõrves 7,9 ja Roomassaares 6,2. Jaanuari temperatuurinorm on Saaremaal keskmiselt üks kraad külma.