Viljar Aro: kas kool on üks inimene?

Meie kooli kõige pikem nimi on olnud Viktor Kingissepa nimeline Kingissepa 1. Keskkool. Olid ajad... Seoses kooli muutumisega põhikooliks peab ilmselt muutuma ka nimi, kuigi üksjagu inimesi on öelnud, et nime ei peaks muutma. Sellest tulenevalt oli üks nimekonkursile pakutud variante ka Kuressaare Põhikool SÜG.

Merit Karise asjatundlikud lood ajakirjanduses oleksid olnud väga teretulnud hääletusprotsessi käigus, aga kas nüüd alustame jälle algusest? Küllap on paljud teisedki võimelised oma arvamusi avaldama ja neid põhjendama... Samas lõppotsusega kiiret ju pole –tark ei torma.

Kus me praegu oleme?

Täiesti avalikult ja kohaliku ajakirjanduse kaasabil oli võimalik esitada kõikvõimalikke nimevariante põhikooliks muutuvale SÜG-ile. Saadetud ligi sajast variandist valisid oma tosina isekeskis välja nii kooli juhtkond, hoolekogu kui ka õpilas-

esindus. Siis istuti kokku, vaieldi ja valiti lõpptosin. Hääletusandmestikus lisati igale nimele ka lühike selgitus. Toimus esimene avalik hääletusvoor, kus pidi hääletama kolme võimaliku variandi poolt.

Tulemused: 1. Kuressaare Linnakool – 48,1%; 2. Saaremaa Ühiskolleegium – 40,8%; 3. Kuressaare Hariduse Kool – 39,6%; 4. Saaremaa Ühiskool – 33,1%; 5. Arensburgi Kool – 32,7%; 6. Johannes Aaviku Kool – 29,1%.

Ülejäänud nimekandidaadid said juba oluliselt vähem hääli. Kolm populaarsemat läksid nädala kestnud lõppvooru oma saatust ootama. Tulemused: 1. SÜK ehk Saaremaa Ühiskolleegium – 45,5%; 2. KHK ehk Kuressaare Hariduse Kool – 29,1%; 3. KLK e Kuressaare Linnakool – 25,4%.

Samal ajal Saarte Hääles toimunud avalikul alternatiivhääletusel kogus samuti kõige rohkem hääli SÜK. Mis selle nime häda on? Ehk see, et "ühis-" ja "kolleegium" kõlavad nagu sünonüümid? Paraku on nii sõnade tähendused kui ka keel tervikuna ajas muutuvad ja lisaks ka inimkogemuspõhised. Küllap soovisid hääletajad praegusest koolinimest jätta alles vähemalt midagi ehk "Saaremaa" ja "ühis-". "Kolleegium" aga tundus olevat miski, mis tundub meie riigis legaalne (Tallinna Vanalinna hariduskolleegium gümnaasiumina ja Maarjamaa hariduskolleegium põhikoolina). Ilmselt mõjus ka see, et säilib omaseks saanud lühend SÜG häälduses samaväärse SÜK-i asendamisega.

Sõna "ühiskolleegium" ei tundu mulle küll mingi värdsõnana. Olgem siiski Aaviku-meelsed –ühiselt ja kollegiaalselt ehk kõik koos ja üksteist arvestavalt. Seda enam, kui vallajuhid saavad lõpuks aru, et meie HEV-maja (hariduslike erivajadustega õpilastele mõeldud maja – toim) on vaja korda teha.

Mis võiks mul olla nime Johannes Aaviku Kool vastu? Lühidalt öeldes lihtsalt see, et nii paljude tuntud vilistlaste seast on üht esile tõsta väga raske või lausa ebaõiglane. Võtame lahti kooli esimese ajalooraamatu väljapaistvate vilistlaste osa ja uurime, kes võiksid Johannes Aaviku konkurendid olla (minu subjektiivne valik):

- Aleksander Peter Eduard von Buxhoeveden – lõpetas kooli 1873, riiginõunik, Saaremaa maanõunik ja maamarssal;

- Ferdinand Heinmets — lõpetas 1927, tuntud füüsik;

- Nikolai Kann – lõpetas 1896, Tallinna Reaalkooli direktor, Asutava Kogu liige, haridus- ja sotsiaalminister;

- Lembit Krumm – lõpetas 1947, Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik;