Kuus läkust teed saavad varsti mustkatte

Vabariigi valitsuse kinnitatud kava kohaselt saab Saare maakonnas tolmuvabaks kuus teed. Sel aastal lähevad töösse Kogula–Kärla (2,5 km), Liiva–Suuremõisa–Piiri (5,2 km) ja Metsküla–Meiuste (4,7 km) tee. Järgmisel aastal on Tehumardi–Kogula (6,6 km) tee kord. Aastal 2022 jõuab järg Sakla–Siiksaare (8 km) ja 2023 Tõnija–Veeriku teeni (3,5 km). Ühe kilomeetri hind on maanteeameti hinnangul 100 000 eurot. Maanteeamet on teinud valiku teedest, kus liiklustihedus on suurem kui 50 autot ööpäevas.

“See on meil siin korralik läkuauk,” ütleb Mõnnuste külas teest mõnekümne meetri kaugusel asuvas Pärdi talus elav Margus Soon. Praegu on tee veel üsna sõidetav, kui mitte arvestada korralikku soppa. “Kogu aeg on auto must,” nendib Soon.

Kogula–Kärla tee on tihedas kasutuses: seal sõidavad nii sõiduautod kui ka lähedalasuvate farmide traktorid. Kõige hullem on Soone sõnul kevadel. Hööveldada ei saa ja siis on tee ikka kohe rööpas.

Külarahvas on tee parandamiseks allkirju kogunud ja oma soove vallale edastanud varemgi. Eestvedajaks samuti Pärdi talus elav Mihkel Nõmm. Tema ütleb, et on teeremondi plaanidega kursis ja lõpuks ometi hakkab asjast asja saama. Mõnnuste rahval oli vahetult enne teeremondi uudist taas plaan allkirju koguma hakata, aga see jääb nüüd tegemata.

Nõmme sõnul on kevaditi olukord tõesti hull, kui öösel külmetab ja päeval sulatab. “Siis on siin ikka tatt lahti,” lausub Nõmm, lisades, et päevane soe muudab tee pehmeks ja see sõidetakse koledaks. Hullematel aegadel on teel lõpuks auk augu küljes kinni.

Mihkel Nõmm naerab, et kannatus viib sihile. Samas külas on näide olemas alajaama näol: kaheksa aastat võttis asjaajamist, et saada küla otsa uus alajaam. Teega läks veidi kiiremini. Suurem küsimine algas Nõmme sõnul aastat viis tagasi, kui Mõnnuste küla Kärla-poolne ots sai mustkatte.

Tee mustkatte alla viimise üle rõõmustab ka küla servas elav Eve Grahv. Temagi sõnul on olukord seni olnud päris kole. Grahv räägib, et kuna seal lähistel asub Euroopa keskpunkt, siis käiakse seda ka palju vaatamas. Kui tee mustkatte alla saab, tuleb uudistajaid vahest veelgi.