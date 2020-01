Soomlased tahavad Saaremaal puu otsas puhata

Eilsest on mess avatud ka nn tavainimestele. Visit Saaremaa konsultant Kristina Mägi tõdes, et neilt küsitakse ikka tavaliste asjade kohta, nagu ooperipäevad, golf ja siinsed spaad.

Majutusvõimaluste kohta on aga küsitud rohkem kui tavaliselt. "Ka erilisi, mitte traditsioonilisi majutusvõimalusi. Õnneks on meil tuulikuid ja puuotsaonne, mida pakkuda," nentis Mägi.

Tema sõnul on messikülastajate hulgas palju neid, kes on kindlalt tänavu Saaremaale tulemas. Seega küsitakse saarlastelt väga konkreetseid küsimusi. "Millal mingi üritus toimub ja kas peab praamipileteid bronnima. Aga endiselt on palju ka neid, kellega alustad Eesti kaardil sellest pihta, et kuhu suunda Tallinnast hoidma peab, et Saaremaale tulla," kirjeldas turismikonsultant.