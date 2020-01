Risto Lillemets võttis punktiga Madis Kallaselt maakonna rekordi

“Eesmärk oli võistlus lihtsalt läbi teha,” tunnistas Art Arvisto juhendamisel treeniv ja hooaja kolmanda tulemuse teinud Risto Lillemets. “Kolme nädala pärast on täiskasvanute võistlused ja tahan seal hästi võistelda. Kuna esimene päev tuli hästi välja, siis võistlesin lõpuni. Maakonna rekordi üle on mul hea meel, aga tunnen, et on veel parandamisruumi.”