Ott Tänak: oluline on teha korralik algus

“Aasta algab ilmselt hooaja kõige nõudlikuma ralliga,” märkis Ott Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. “Olukorra teeb keerulisemaks tõsiasi, et me oleme uues meeskonnas ja peame õppima nendes keerulistes oludes autoga toime tulema. See ei saa olema kerge, aga oluline on teha korralik algus ja mõned punktid kätte saada.”