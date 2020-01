Noor ettevõtja sukeldus, pea ees, mööblitootmisse

Idee poolest pole Tang Design OÜ loodud toolis midagi uut. Nõukaajal oli paljudes peredes kasutusel kõrge söögitool, millest sai teistpidi mängulaua. Nii mõnelgi on see tool praegugi alles. Lätis juhtus noor mees nägema aga lastetooli, millel oli kolm otstarvet. Tool ise nägi välja aegunud kujundusega. "Mul tekkis eesmärk teha toode, mis kasvatab ajas oma väärtust. Mitte rahalist, aga vaimset," selgitas Tanel. "Tooli, mis peab vastu mitu põlvkonda."

Hea edasi pärandada

Tema arvates on tore, kui ema või isa saab tooli oma lapsele edasi pärandada ja rääkida, kes sellel kunagi istunud on. "See tool ei ole päris turul pakutava plastikust tooli analoog, vaid keskendub disainile, funktsionaalsusele ja vastupidavusele."

Tangu lastetool pole enam pelgalt prototüüp, seda saab juba osta. "Nii palju, kui olen lastevanematel lasknud tooli oma laste peal testida, siis kõigile meeldib," kinnitas mööblitootja.

Ehkki toode on disainitud Saaremaal ja ettevõte siin registreeritud, läheb tootmine lahti mandril. "Olen proovinud otsida tootjaid Saaremaalt, aga koostööpartneri leidsin hoopis mandrilt," nentis Tang. Partnerile tool meeldis, tal on ka endal lapsed, ja kuna temagi ettevõtjana alles alustab, löödi käed. Ka tootmiseks vajalik tehnika on koostööpartneril olemas.

Nõnda siis teeb üks mees toole ja teine, Tanel ise, kannab hoolt, et toolid jõuaksid ühel hetkel laia maailma.

Seni on Tanel Tang käinud palgatööl, kuid tegelikult on ta alati unistanud ettevõtja elust. "Olen hoidnud silmad lahti ja mõttes kerinud, mida võiks teha. Selle tooliga hakkas kohe mõte jooksma," ütles Tang. Ta tunnistab, et toolil pole küll taga sellist lugu, et see oleks tekkinud looja enda vajadusest, nagu tihtilugu juhtub. Et autoril endal oleks pisipere. "Pigem nägin, et kui pisipere kunagi tuleb, siis see on tool, mille ka ise ostaksin ja kasutaksin."

Enne kui tootmisega algust teha, uuris Tang, milliseid lastetoole praegu poes üldse pakutakse. Ehkki vineerist tooteid tehakse lastele üsna palju, ei leidnud ta ometi sarnast tooli.

Kvaliteedis kindel

Tanel Tangu toolid valmivad kasevineerist. Materjalina proovib ta seejuures nii palju kui võimalik kasutada Eesti toodangut. "Saaremaal kasevineeri minu teada kahjuks ei tehta. Hea meelega kasutaksin siinset, kui võimalik oleks," märkis ettevõtja.

Lastele tehtud asjade puhul on kvaliteet eriti tähtis. Et looja ise oma kätetööd usaldas, kannabki lastetool tema enda nime. "Minu arust näitab tugevat kvaliteedimärki, kui ettevõtja või toote looja paneb sellele oma nime," selgitas tootja. "Ja kuna ma ise olen selle kvaliteedis nii kindel, siis nii tast saigi TANG lastetool."

Tanel Tang lisas muigamisi, et kui keegi teab, kuidas tooli, mida saab kasutada ka kiige ja mängulauana, võiks teisiti nimetada, võiks sellest talle teada anda. "Ma ise olen loovuse osas natuke vaimuvaene: seni on ta lihtsalt TANG lastetool."

Üks pluss on tema lastetoolil veel – see sai nii kena, et sobib ühtviisi nii restorani kui ka koju. Saaremaa söögikohtadest seda veel ei leia, küll aga Tallinnas: restoranis Korsten, Balti jaama turul Humalakojas ning Põhja-Tallinna tordibutiigis Oivalised.