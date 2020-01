Kalender mälestusmärgi toetuseks

Saaremaalt võrsunud Antarktika avastaja kuulsusrikka mereretke meenutamiseks püstitatava mälestusmärgi rahastamisega on ilmnenud raskusi. Saaremaa merekultuuri selts otsustas monumendi rajamist toetada ka kalendrimüügist saadava rahaga.

"Kalendri trükiarv ei ole suur. Oleme trükist kinkinud ka seltsi aktiivsetele liikmetele ja meie koostööpartneritele. Toetussumma mälestusmärgi fondi on küll väike, aga leidsime, et loeb seegi, kui toetada piskuga. Mõni eksemplar on veel jäänud," tõdes seltsi sekretär Astrid Sepp.