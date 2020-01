Otto Pukk andis Incapi juhtohjad ameeriklasele

Los Angeleses sündinud ja praeguseks juba 25 aastat Eestis elanud Incapi äriarenduse juht Greg Grace on varem olnud tegevjuht, müügijuht ja juhatuse liige Skano Grupis, Balti turgude arendusjuht Coca-Cola HBC Baltics AS-is ning tegevjuht NBS Kaubanduse AS-is. Grace on omandanud rahvusvaheliste suhete bakalaureusekraadi Virginia ülikoolis.

Incapi presidendi ja seni Incapi Eesti tehast juhtinud Otto Richard Puki sõnul on Incapi Eesti üksus teinud viimase kümne aasta jooksul läbi korraliku arengu ning tal on hea meel anda tehase juhtimine üle Greg Grace’ile. “Greg on loonud meie ettevõttes olulist väärtust, kasvatades meie äri ja ma usun, et ta jätkab neid positiivseid arenguid koos meie võrratu tiimiga ka edaspidi – loodan, et veelgi suuremate tulemusteni,” ütles Pukk.