Hooldekodu Saaremaa Valss juhiks saab Heli Kaer

Sihtasutuse Lääne-Saare Hoolekanne nõukogu esimees Tiiu Aro põhjendas kuue kandidaadi seast just Heli Kaera juhatuse liikmeks valimist sellega, et Kaeral on sotsiaaltööalane rakenduskõrgharidus ja ligi kümme aastat töökogemust Kogula eakatekodu juhina.