Abipolitseinikud tabasid täna alkoholi tarvitanud bussijuhi

Kuus abipolitseinikku kontrollisid täna Muhu saarel Liiva alevikku läbival maanteel 370 sõidukijuhi tervislikku seisundit.



"Kahjuks tuleb tõdeda, et meie liiklejate hulgas on ikka ja jälle neid, kes ei hooli enda ja teiste turvalisusest," kirjutas Kuressaare politseijaoskond facebookis, lisades, et täna tuli roolist eemaldada kolm alkoholi tarvitanud juhti, kellest üks oli reisijatevedu teostanud bussijuht.