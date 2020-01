Saaremaa Võrkpalliklubi kohtub Hispaania tippklubiga

“Tegu on Hispaania täieliku tippklubiga,” tõdes Almeriaga tutvunud Saaremaa Võrkpalliklubi mänedžer Hannes Sepp, lisades, et meeskonna eelmisest vastasest Saba Hapoelist on nad kindlasti tugevamad ja mehed kindlasti parema tasemega.

“Mängijate kvaliteet on kõrge, igal positsioonil on väga hea mängija nagu meilgi. Tuleb väga raske mäng ja peame kindlasti endast sada protsenti andma, et suudaksime võidu eest võidelda.”

Hispaania lõunarannikul asuv ja 1986. aastal asutatud Unicaja Costa de Almeria on tulnud Hispaania meistriks 11 korral ja viimati oldi poodiumi kõrgeimal astmel kolm aastat tagasi. Kahel viimasel hooajal on jäädud kolme võiduni mängitavas finaalseerias kuivalt alla Teruelile.

Hispaania karikavõitjaks on meeskond kroonitud samuti 11 korral ja viimati mullu sügisel. Riigi Superkarika on nad võitnud kuuel korral ja viimati oldi selles edukad 2016. aastal. Tänavu on meeskond kaotanud vaid ühe kohtumise ja on koduliigas kindel liider.

Tugevad leegionärid

Kolmapäeva õhtul Kuressaare spordihoones Saaremaale vastu astuva Almeria rünnakute liider on 203-sentimeetri pikkune argentiinlasest diagonaalründaja Pablo Kukartsev, kes võitis Argentiina koondisega 2014. aastal Lõuna-Ameerika U23 meistrivõistlused ja valiti turniiri parimaks diagonaalründajaks. Oma esimese hooaja tegi ta Euroopas hooajal 2017–2018 Venemaal Nižnevartovski Samotloris. Seejärel mängis Kukartsev Prantsusmaal AS Cannes´is ja liitus seejärel Almeriaga.

Lisaks argentiinlasele kuulub Almeria koosseisu veel neli leegionäri. Neist kogenuim on Brasiilia nurgaründaja Guilherme Magnani Hage, kes alustas karjääri kodumaal juba 2004. aastal.

2013. aastal tuli mees Euroopasse ja just Almeriasse. Järgmisel aastal mängis ta Prantsusmaal Nantez Reze Metropole´is, 2015 Almerias, 2017 Itaalias Kemas Lamuil Santa Croces, 2018 UPCN Voley Clubis Argentiinas ja sügisel liitus Hage taas Almeriaga. Kokku on ta mänginud 11 klubis.

Venemaa ja Aserbaidžaani päritolu keskblokeerija Dmitri Baranov mängib Hispaanias teist hooaega. USA-st pärit keskblokeerija Nicholas Jay Amado on seni oma kodumaal ülikoolivõrkpalli mänginud ja on Euroopas profina esimest aastat.

Taipei sidemängija Pei-Hung Huang alustas karjääri Euroopas Hispaania klubis CV Caceres 2016. aastal, 2017–19 mängis ta Itaalias Top Volley Cisterna klubis ja Almeriaga liitus tänavuse hooaja algul.

Ülejäänud mehed põhikoosseisus on kohalikud mängumehed. Neist peaksid olema nimekamad diagonaalründaja Jorge Almansa Martinez, kes hooajal 2016-17 mängis Rumeenias CSA Steauas Bukarestis. Almeria koosseisu kuulub mees teist hooaega ja eelmise aasta Hispaania karikavõistlustel pälvis ta MVP tiitli.

Sidemängija Victor Viciana Mera alustas oma karjääri 2002. aastal CV Malagas ja hooajal 2015–16 mängis ta Prantsusmaal Montpellier VC eest. Almeriat on Mera esindanud hooaegadel 2004–06, 2008–10 ja 2018–… Hooajal 2016–17 valiti ta Hispaania liiga parimaks servijaks ja 2018–19 Hispaania karikavõistluste parimaks sidemängijaks.

Nurgaründaja Mario Ferrera Garcia alustas karjääri aastatel 2005–09 Almerias. Seejärel esindas ta teisi Hispaania klubisid, mängis hooajal 2013–14 Prantsusmaal Avignon Volley-Balli meeskonnas, 2014–15 esindas Kreekas A.O.P. Kifissas värve ja taasliitus Almeriaga mullu sügisel.

Kõik algab nullist

Kui Saaremaa mängis oma esimese vastase Iisraeli klubi Saba Hapoel kahes mängus üle 3 : 1 ja 3 : 0, siis Almeria võitis esimese mängu kodus Austria Grazi vastu 3 : 0 ja võõrsil 3 : 2. Saaremaa ja Almeria vastasseisu võitja läheb edasi veerandfinaali, kus tuleb suure tõenäosusega minna kokku Itaalia tippklubi Milanoga, kes mängib teises ringis Pärnut võitnud horvaatide Kaštela Mladostiga.

Saaremaa Võrkpalliklubi peatreeneri Ioannis Kalmazidise hinnangul saavad mängud Almeriaga olema väga tõsised, sest tegu on väga hea tiimiga. “Oleme nende mänge vaadanud ja analüüsinud, aga lõplikult saab nende taset ja oskusi hinnata siiski otseses mängus,” märkis ta.

“Meil on eduvõimalused olemas, see on sport ja seis on 50-50. Kõik algab seisult 0 : 0, kuid on keeruline öelda, kuidas asi läheb, aga püüame maksimaalselt valmis olla. Euromäng on siiski juba teine tase.”