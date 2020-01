Kalev Koeli fotorealistlikud mehed ja meri

1964. aastal sündinud Koeli lapsepõlvekodu on Saarekülas ning kunst ja loominguline tegevus on teda köitnud juba poisikesest peale. Sellele on kaasa aidanud koduküla meri, rannakarjamaad ja loodus. Eriti sügava jälje on jätnud põlised koduküla inimesed.

Koel on otsinud oma käekirja, mis täidaks lõuendi mitte ainult värvi, vaid ka hetke olustikuga. Kunstniku põhiline võte oma maalide loomisel on energiatega mängimine.

Pärast Tallinna kalatööstusliku merekooli lõpetamist töötas ta Saare Kaluris raadiotehnikuna. Kunstialal on Koel põhiliselt iseõppija, aga osalenud ka ühe aasta Tartu kunstikooli kaugõppeosakonnas. Ta ise ütleb, et aktiivselt kunstiga tegelemiseks on talle andnud inspiratsiooni interneti laialdased võimalused ning see, et saab näha parimate kunstnike loomingut.