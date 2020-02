Sügisräime arvukus on madalseisust üle saanud

Teisipäeval esitamisele tulevast sügiskuderäime püügi- ja turustamisvõimaluste uuringust selgub, et kui 1950.–1970. aastal moodustas sügisräim Liivi lahe räimesaakidest kuni 45% (ca 10 000 tonni) aastas, siis alates 1970-ndatest on see alla viie protsendi.