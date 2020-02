Jalgrattur Karl Patrick Lauk alustas hooaega võidukalt

Aga saateautost said Pro Immo mehed kinnituse, et peab ikkagi tööd tegema, sest lõpuni oli veel liiga palju minna. Järgmisel tõusul hakati ründama ja täpselt tõusu üleval jäädi seisma. “Seal lajatasin kohe otsa, et tiimikaaslasele ees seltsi pakkuda ja edasine on juba ajalugu,” selgitas Lauk oma võidukat lõppu.