Ruhnus jahitud hülged jagati kogukonnale

Ruhnus koos vend Marekiga kaks hüljest küttinud Meelis Peedi sõnul on veelooma tabamine saarel sündmus omaette, millest kõik igas mõttes osa saavad. “Kehtib kirjutamata reegel: mis on Ruhnus kütitud, see Ruhnu ka jääb,” rääkis Peet. Hülge liha läks kogukonnas jagamisele. Kõik, kes tahtsid, need ka said.