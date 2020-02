Maasilinna müüride kindlustamiseks 14 976 eurot

Mullu Maasis uurimistöid teinud arheoloog Tõnu Sepp ütles, et toetusraha ei ole mõeldud mitte uurimistöödeks, vaid osa müüripindade konserveerimiseks. “Need on pigem avarii-kindlustustööd, et müürid ei oleks inimestele ohtlikud,” sõnas ta.