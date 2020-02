VEEREMÄE ELANIK ⟩ Miks tühjendada pooltühja konteinerit?

Meie külas näiteks on elanikena kirjas 21 inimest, aga tegelikult elab siin alaliselt vaid tosin inimest. Siin me oleme, tõelisel ääremaal...

Jääge mõistlikkuse piiridesse!

Ei maksa kogu aeg kahtlustada, et maainimene muud ei teegi, kui põletab oma olmejäätmeid lõkkes tuhaks. Või mida nii väga on segaolmejäätme konteinerisse või prügikotti panna ühel üksikul pensionäril – meie külas on kõik üksikud – viis korda aastas (nagu näeb ette viimane graafik)? Kass või koer asjatab õues, nõud lähevad harva katki, sussid-saapad-kalossid ei kulu ka ühe aastaga läbi. Ning mida jubedat küll võib juhtuda, kui kauges külas mõni taat või vanamemm mullased dressipüksid koos kuivanud kartulivartega lõkkes ära põletab?

Loomulikult tõuseb prügivedamise hind Saaremaal just tiheda ja (minu meelest ) õigustamata graafiku ning kogumiskohtade kauguse tõttu. Peale kõike muud lõhub raske ja suur prügiauto niigi kehvas seisus külateid, otsides GPS-i teel metsade süles asuvaid eramuid, suvilaid. Ja ega nad mahugi paljudesse kohtadesse sisse sõitma. Selle kohta on muidugi kohe öeldud, et konteineri või prügikoti peab suurema tee äärde tooma.

Ükski seadus pole kivisse raiutud! Seadusi saab muuta, parandada, tagasi kutsuda, tühistada. Lugege Riigi Teatajas avaldatavaid seadusi. Seaduse muudatused on redigeeritud järgmiste muudatustega, parandustega jne. Et õiget ja praegu kehtivat seadust leida, pead endale ikka hulga vaba aega varuma.

Külarahvas võib kasutada ühist konteinerit

Katrin Koppel FOTO: Saarte Hääl

"Veeremäe küla võib elanike omavahelisel kokkuleppel kasutusele võtta kogu küla peale ühise prügikonteineri, nagu seda on juba tehtud mitmes külas Saaremaa vallas," ütleb Saaremaa vallavalitsuse jäätmete peaspetsialist Katrin Koppel (fotol).

Korraldatud jäätmevedu toimub jäätmeseaduse ja Saaremaa valla jäätmehoolduseeskirja alusel. Saaremaa vallavalitsus, osavallakogud ja volikogu on jäätmehoolduseeskirja ette valmistades, korduvalt läbi arutades ja vastu võttes pidanud vajalikuks, et korraldatud jäätmeveoteenust saaksid kasutada kõik valla majapidamised, ettevõtted ja asutused. Seetõttu pole Saaremaa vallas ühtegi küla korraldatud jäätmeveopiirkonnast välja jäetud. Jäätmeveoteenuse kättesaadavaks tegemine on kohalike omavalitsuste üks tuumikülesandeid.

Jäätmete minimaalse veosageduse määrab jäätmeseaduse § 71 lõike 2 punkt 2, mis ütleb, et olmejäätmete regulaarne äravedu tiheasustusalalt peab toimuma vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusalalt vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.

Lähtudes volikogu vastuvõetud jäätmehoolduseeskirjast, viis vallavalitsus läbi korraldatud jäätmeveo hanke. Jäätmeveo teenustasud kujunesid selle hanke tulemusena, mille kinnitas vallavalitsus.

Veeremäe küla võib elanike omavahelisel kokkuleppel kasutusele võtta kogu küla peale ühise prügikonteineri, nagu seda on juba tehtud mitmes külas Saaremaa vallas. Sel juhul tühjendab prügiauto vaid seda üht konteinerit ja üksikute talude juurde ei sõida. Jäätmeveoteenuse regulaarsus on seadusesse kirjutatud keskkonnakaitselisel eesmärgil, et vähendada jäätmete põletamist, matmist, metsa viimist või võõrastesse konteineritesse sokutamist. Seni, kuni prügi väärkäitlemine toimub kogukonna vaikival pealtvaatamisel, ei ole põhjust loota, et põletamine või sokutamine kaoks.

Jäätmete põletamine on aga rangelt keelatud.

Põletada võib vaid kiletamata paberit ja pappi ning värvimata ja muul moel töötlemata puitu. Ka vanamemme katkiseid dressipükse ei või põletada, sest jäätmete põletamisel satuvad õhku mitmed kahjulikud ained, kaasa arvatud vähki tekitav dioksiin. Need kahjulikud ained levivad õhuga mitmete kilomeetrite kaugusele ning langevad lõpuks maapinnale. Maapinnalt ja mullast satuvad kahjulikud ained meie toiduviljadesse ja sealt ringiga taas meieni.