Keith Pupart: olen läinud kogu aeg paremaks

“Iga tunnustus on oluline ja teeb meele heaks,” tunnistas Keith Pupart vahetult pärast kodus saadud kindlat 3 : 0 võitu TalTechi üle. “Minu vormikõver liigub ülespoole ja tunnen, et olen kuust kuusse paremaks läinud. Sada protsenti kätte saada on keeruline, aga ma pole nii vana, et seda mitte saavutada.”