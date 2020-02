Milliste raamatutega said mullu maha saarlased ja muhulased?

Hingelt saarlased

Eia Uus FOTO: Erakogu

Läänemaal sündinud Eia Uus (fotol) on ennast alati saarlaseks pidanud, kuna on läbi aastate veetnud siin väga suure osa oma elust. Ja praeguseks ongi temast saanud Saaremaa elanik. “Fakt on see, et “Tüdrukune” on suures osas Saaremaal kirjutatud raamat. Ja lasteraamat “Seitsme maa ja mere taha” ka. Kirjutasin ka Mo Saaremaasse artikli sellest, kuidas olen ennast titest saati saarlaseks pidanud ja ka raamatutes sellest kirjutanud. See on minu õnnekoht läbi elu,” lausus ta.

Markus Väina mõlemad vanemad on pärist Orissaarest ning seal elavad praegugi tema vanavanemad. Lapsena veetis Markus enamiku suvedest Orinõmme külas, sestap teab ka paljusid selle kandi eakaaslasi. Tema praegune side Saaremaaga on endiselt tugev, aga peaasjalikult tänu tüdruksõbrale, kes samuti Orissaare lähedalt pärit.

Osa “Illuminatist” on kirjutatud Saaremaal. “Teatavat mõju teemavalikul võis omada mu vanaisa huvi kõiksugu vabamüürlaslike afääride vastu. Aga raamat räägib siiski eelkõige noore inimese seiklustest maailmas, kus kõrvaltegelased esindavad teatud tänapäevaseid stereotüüpe ja ühiskonna ootusi alles ellu astuvatele inimestele. Ma kasutasin illuminaatide teemat lihtsalt selleks, et tuua teosesse teatav globaalne perspektiiv,” selgitas autor.