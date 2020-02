Vald pakub koolidele asenduspindu Upal

Valla haridusosakonna juhi Urmas Treieli arvates on Upa lahendus igati mõistlik ja ainumõeldav terviklik lahendus. Teised pakkumised olid samuti head, aga nende rakendamine viiks kooli mitmetele eri kohtades asuvatele pindadele. Pakkumise eeltingimus nägi ette, et põhikooli osa peaks kindlasti olema ühes kohas, sest õpetajatel pole võimalik mitme koha vahet sõita.

Arvestades, et remondi ajal ei ole mõlemas koolimajas jooksvaid kulusid, on Upa pindade hind üsna võrdväärne koolimajade omaga.

Toitlustamise osas läbirääkimised veel käivad. Treiel selgitas, et kuna toitlustama peab ühel ajal kuni 200 last, siis kõige tõenäolisem on toitlustamine samaaegselt ametikooli Upa söökla ja Südamekodu baasil.