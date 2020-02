Abruka rahvas ootab ilvese pagendamist

Intelligentsed loomad

Kübarsepp ei usu, et ilves vasikaid murrab ja neid siis kusagile minema lohistab. Ilves kaalub tunduvalt vähem kui vasikas ja pole võimeline endast oluliselt suuremat looma kusagile vedama. Igatahes on see Kübarsepa sõnul vägagi küsitav järeldus.

Abruka veised liiguvad, kuis jumal juhatab, rajakaamera ette sattus neid ülepäeva. 13 aastat šoti mägiveiste pidamist kõrvalt näinud Kübarsepa sõnul on “šotlased” suhteliselt metsikud loomad. “Täit ülevaadet saada, kes kuskil poegib või ära kaotab, arvestades, et mõnel aastal on vasikate suremus päris suur, on üsna keeruline.”

Marko Kübarsepa sõnul on suured kiskjad piisavalt intelligentsed, et vältida kokkupõrget mitmesajakilose ja agressiivse lehmaga, kes oma maimukest kaitseb. Milleks riskida ilvesel olukorras, kus mets on täis toitu – kährikuid ja rebaseid ja metskitsi.

Kübarsepa sõnul võiks ilvese saarelt äratoomine tulla kõne alla juba kevadel ja maksta umbes 10 000 eurot. Summa pole just väike. “See ei ole “kiss-kiss-kiss” kassi äratoomine, et panen puuri ja viin minema,” räägib ta. Ilvese kinnipüüdmine tähendab kulusid anesteesiale, puuride transpordile ja päevaraha neile, kes öösiti peale passivad. Inimesed, kes ilvese püügiga tegelevad, küsivad 200–250 eurot tööpäeva eest. “Kui kellelgi on arusaam, et metsloomade püük on midagi sellist, mida saab tasuta või pooleldi tasuta, siis see on vale mulje,” tõdeb loodusmees.