STATISTIKA ⟩ 48 juhil pole Saaremaal tööd jagunud

"Mina pole õnneks kunagi pidanud töötu olema," ütleb keskeriharidusega kuressaarlane Ranno Aau . Tallinnas 19. tehnikakoolis elektrikuks õppinud saarlane on töötanud mitmel erialal, küll kaubanduses, küll päästjana ja demineerijana.

Kuigi pensionieas, Aau oma kinnitusel koju jääda ei malda, sest töid-tegemisi tal jätkub. Töötuks jääda ta samuti ei pelga. "Mu tutvusringkond on juba nii suur, et kui keegi kuuleks, et töötuks jään, tuleks ilmselt kohe ka uusi pakkumisi," arvab ta.