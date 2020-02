Maakonna laulupidu toimub iga ilmaga

Aarne Põlluäär märkis, et praeguseks on peole registreeritud 68 kollektiivi 1299 osalejaga. “See tähendab, et ruumi veel on, sest lossihoovi laululava mahutab 1600 inimest. Me ise oleme arvestanud 1400 osalejaga,” märkis ta. Kuna maakonnas on vähe mees-, nais- ja poistekoore, siis on appi kutsutud külalisesinejaid Tallinnast, Tartust, Koselt, Räpinast, Hiiumaalt ja mitmelt poolt mujalt. Külalised on Saaremaa peost väga huvitatud. “Nii nagu info meie laulupeo kohta liikuma läks, tuli kohe päringuid ka sellistelt kollektiividelt, kes pole kunagi Saaremaal kaasa löönud,” kinnitas Põlluäär. Kuigi toimkond püüdis peo kulutustega jääda varasemate aastate tasemele, on eelarve siiski 10 000 euro võrra suuremaks kujunenud. Puudujääv osa loodetakse katta projektitoetustega.