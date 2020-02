VEEREMÄE ELANIK ⟩ Linna prügiveokorraldus maale ei sobi!

Svedlanna Truverk FOTO: Sander Ilvest / Saarte Hääle arhiiv

Iial poleks ma võinud ette arvata või uneski näha, et hakkan vanuigi ajaleheveergudel ühe ametnikuga kemplema. Aga eks ma ole nüüd nagu veidi kohustatudki oma eelmise arvamusloo “Miks tühjendada pooltühja konteinerit?” (Saarte Hääl, 8. veebruar) kommentaari peale vallaametnik Katrin Koppelilt omakorda vastama.

Üks räägib aiast, teine aiaaugust! Mina palun tellimusel konteinerite tühjendamist, vallavalitsuse jäätmete peaspetsialist soovitab ühist segaolmekonteinerit kogu külale.

Nagu öeldud, on meie külas ammu kõik nii, nagu peab – on üks ühine lukustatud segaolmejäätmete konteiner, avalikud pakendi- ja vanapaberikonteinerid (ilmselt tulevad pärast 1. märtsi muudatused, sest enne kasutasid ka kortermaja inimesed ühist segaolmekonteinerit). Kõik võivad selles ise veenduda valla kodulehel saaremaavald.ee/jaatmemajandus. Sealt leiab interaktiivse Saaremaa kaardi – Saare maakonna avalikuks kasutamiseks olevad jäätmete vastuvõtukohad. Väga huvitava kogemuse osaliseks saate igal juhul, kui sellega tutvute.

Veeremäed pole olemas?

Kes ei ole geograafias eriti tugev, sellele ütlen ette, et Tagalahe ääres, kus on kirjas “pakendipunkt Veere”, peaks tegelikult olema “Veeremäe”.

See nimi on veel üks näide, kuidas kõrgemalt poolt surutakse peale üht seadust, seda ise mitte täites. Peaaegu pool aastat, 2017. aasta alguses, kogusime allkirju, vaidlesime meie küla nime üle. Kaht ühesuguse nimega küla ei tohi ju ühes vallas olla. Võit jäi siiski teisele Veere külale Tornimäe kandis. Meie Veere külas polnud piisavalt elanikke ja see ei omanud tähtsust, et küla külje all asub rahvusvaheliseks liikluseks avatud Veere sadam.

Nüüd selgub – peale kõige muu –, et meie küla on vist mingi strateegilise tähtsusega punkt. Kui avad internetis lehekülje peatus.ee ja soovid busside marsruute või kellaaegu leida, siis sellist kohta nagu Veeremäe ei eksisteeri. Sama selgub Kuressaare bussijaamas. Seinal on kõik marsruudid kaunilt reas, aga Veeremäe – sinna küll keegi ei saa sõita.

Astud bussi, valideerida saad, kui ütled oma sihtpunktiks Veere. Tegelikul Veerel polevatki bussipeatust. Teeäärsed viidad alates Kuressaarest juhatavad ikka Veerele, mitte Veere sadamasse. Erandiks on kaks Veeremäe viita – kummaltki poolt külla sisenemisel.

Arusaadav ja mõistetav – kaks aastat on ikka hiiglama lühike aeg suures vallas muudatuste täide viimiseks. Olematult külalt ei saaks jäätmete sorteerimist nõudagi...