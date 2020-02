Tasuline parkimine võib naasta

Selleks, et leevendada parkimiskohtade puudust, on vald juba mõnda aega kehtestanud osale kesklinna parkimiskohtadest ühetunnise ajapiirangu. Ent kesklinnas töötavad inimesed kipuvad jätma oma autod parklasse terveks päevaks. Seni ei ole parkimiskorra eirajaid karistatud, kuid see võib muutuda juba lähikuudel.