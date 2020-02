Saaremaalt pääses Koolitantsul edasi tosin tantsu

Maakondlike tantsupäevade žürii liige Valeria Januškevitš selgitas, et žürii hindas tantsudes kaht poolt – üks on õpetaja osa selles ja teine tantsijate panus. “Meelde jäävad teosed, kus need kaks poolt ei ole eraldi, vaid sealt kumab läbi tantsijate ja tantsuõpetaja koostöö ja usaldus. Siis on tantsijatel ka keerulist koreograafiat mugav ja hea tantsida,” märkis ta.