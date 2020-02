Koroonapaanikaks Saaremaal põhjust ei ole

Eestis eile avastatud esimene koroonaviiruse juhtum tõi teravama tähelepanu alla ka Kuressaares 4. ja 5. märtsil mängitavad võrkpallimängud, kus saarlaste vastaseks Milano meeskond. Itaalias jäi Saaremaa Võrkpalliklubi kohtumine Powervolley tiimiga ära just koroonaviiruse juhtumite tõttu Lombardias.

Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane itaallaste saabumises järgmisel nädalal probleemi ei näe. “Ei saa eeldada, et nad tulevad siia haigena,” ütles Laane, lisades, et nakkusohu piirkonnast tulevate inimeste suhtes peab kindlasti olema tähelepanelik.

Teoreetiline oht

“Mingisugune teoreetiline oht selle haiguse sissetoomiseks on olemas ja sellepärast olid minu teada eile antud ka soovitused korraldajatele, et kui vähegi võimalik on, siis viia mängud üle teisele ajale,” ütles Kadi raadio uudistele terviseameti epidemioloogilise valmisoleku nõunik Irina Dontsenko, lisades, et kui mängude edasilükkamine kõne alla ei tule, siis peaks kohaldama täiendavaid ettevaatusabinõusid.

Saaremaa Võrkpalliklubi mänedžeri Hannes Sepa sõnul on klubi terviseametiga suhelnud ning kindlasti suhtleb ka mängupäevade lähenedes. Sepa sõnul on Powervolley maailma tippklubi, kellel on väga hea meditsiiniline teenindus. “Praegu ei ole meil küll mõistlik mitte ühtegi piirangut panna,” arvas Sepp mängu toimumise kohta.

Kui terviseamet peaks mängude pidamise ära keelama, tuleb Sepa sõnul sellega leppida. “Töötame selle nimel, et mängud toimuvad ja kedagi ohtu ei seata,” kinnitas mänedžer, lisades, et on suhelnud sel teemal ka itaallastega. Sepp kinnitas, et sportlased, kes Saaremaale mängima tulevad, on igati kontrollitud, fänne aga Itaaliast Kuressaarde ei tulegi. Sepa sõnul teeb klubi kõik, et pealtvaatajad saaksid suurepärase võrkpallietenduse.

Suhtuda nagu grippi

Koroonaviiruse paanikaks pole absoluutselt põhjust, kinnitas Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane. Tema sõnul tuleks viirusesse suhtuda samamoodi nagu grippi: nakatumise kahtluse korral võtta ühendust perearstiga, kuid kindlasti mitte ise EMO-sse või perearsti juurde kohale minna, et mitte teisi nakatada. Laane sõnul on Saaremaa tervishoiuasutused säärasteks nakkusolukordadeks valmis.

Saaremaa vallavolikogu esimees, terviseameti endine juht Tiiu Aro kinnitas samuti, et paanitseda pole vaja. Aro soovitas jälgida uudiseid ja käitumisjuhiseid usaldusväärsetest allikatest.

Saarlaste arvamus koroonaviiruse võimaliku leviku kohta pole sugugi üksmeelne: Saarte Hääle veebis pidas 38% küsimusele “Kas pead koroonaviiruse kiiret levikut Eestis tõenäoliseks?” vastanuist nakkuse levikut tõenäoliseks, veerand ei usu ning 38% jääb kahtlevale seisukohale. Eile küsisime lugejatelt Itaalia võrkpalliklubi Saaremaa mängude kohta: 68% vastanuist nende toimumist õigeks ei pidanud, 22% arvas aga, et pole vaja karta.

Leisi elanik Maire Forsel ütles, et tühistas oma maikuusse kavandatud Toscana reisi just koroonaviiruse ohu tõttu. “Natuke kurb on ka, aga pigem karta kui kahetseda.”