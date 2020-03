Kuressaare teatri suvelavastus sünnib koos kohaliku kogukonnaga

Madis Kalmeti sõnul on “Õitsvas meres” piisavalt eepilist haaret, armastuse draamat, romantikat, lisaks Saaremaa olustikku ja õhustikku, mida tajuvad ja mõistavad ennekõike just saarlased, eriti kaluriküla rahvas. Lavastuse algmaterjal on tema kinnitusel juba olemas, kuid dramatiseeringut tuleb veel täiendada.

“Minu lavaversiooni üheks aluseks on Andres Särevi dramatiseering. Me lähtume tekstist, mis võib inimesi tänapäeval kõnetada. Väga ajastukeskseks me ei muutu. Aga ei too ka tegevust tänapäeva, sest asja võlu ongi selles, kuidas inimesed toona elasid. Kuidas teatud asjad on alati jäänud samaks. Armastus, inimeste vahelised suhted, eluga hakkama saamine,” rääkis Kalmet. Läinud sügisel võimalikke mängupaiku otsides käis Kalmet ühes Kuressaare teatri inimestega muu hulgas ka Koovi külas August Mälgu kodutalus. Paraku ei ole lavastaja sõnul seal võimalik vabaõhulavastust teha. Kalmet märkis, et selleks, et teha teatritükk merest, ei pea mängupaik ilmtingimata mere ääres olema. Mere saab teatrimaagia abil tekitada vaatajate kujutluses.

Veebruaris koos lavastajaga “esmakordselt nii kaugel läänes käinud” kunstnik Jaanus Laagriküll ütles, et nägi Vikil väga kihvti talukompleksi. “Leidsime mängimiseks päris huvitava rakursi, mis pakub nii avarust, talumaja fooni kui ka kiviaeda. Ja samas ei sega see muuseumi igapäevast tegevust,” rääkis ta.

Laagriküll rõhutas, et kindlasti ei ole plaanis lavastusest museaali teha, kuigi selle ajastu hõng, kus “Õitsva mere” sündmustik hargneb, talle endale väga meeldib. “Eks me hakkame nüüd otsima kõige põnevamat asja teatri juures – tinglikkuse ja realismi ühisosa. See on põnev ülesanne. Koht mind igatahes väga inspireeris,” kinnitas ta.

Laagrikülli sõnul on eriti tore see, et lavastusse on kaasatud ka kohalikud inimesed. “Side kohaliku kogukonnaga on alati lisaväärtus,” lausus põhjarannikult pärit teatrikunstnik.

Värskelt Mälgu romaani läbilugenud Laagriküll kinnitas, et mere taju on tal tugevalt vereringes. “Ma olen mõnda aega elanud Lõuna-Eestis ja avastanud, et mingil hetkel vajan merekohina kuulmist. Nagu Mälgu romaani peategelane,” lausus ta.

Madis Kalmet lisas, et tema abikaasa Gita Ränk on juurtelt saarlane ja nende suveelamine asub Gita vanaema elukohas Liigalaskma külas. “Me oleme aastakümneid Saaremaal käinud ja ma olen seetõttu ka poole varbaga Saaremaast nakatunud,” rääkis ta.